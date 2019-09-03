"Армавир" подписал контракт с защитником Максимом Васильевым

В заключительный день первого регистрационного периода "Армавир" пополнил заявочный лист защитником Максимом Васильевым.

Фото: ФК "Енисей"

Профессиональную карьеру 32-летний футболист начал в 2007 году в нижегородской "Волге". Затем перешел в белорусский клуб "Торпедо" (Жодино), а потом в финский "Яро". В начале 2013 года футболист подписал контракт с "Балтикой". Следующим клубом Васильева стал "Енисей" с которым он вышел в Премьер-Лигу. В 2018 году защитник перешел в "Ротор". За волгоградскую команду в Олимп-Первенстве ФНЛ Васильев сыграл 27 матчей.