» » "Нижний Новгород" и "Авангард" сыграли вничью

"Нижний Новгород" и "Авангард" сыграли вничью

В матче 14-го тура Футбольной национальной лиги "Нижний Новгород" сыграл вничью с "Авангардом" - 1:1.

ФНЛ

14 тур

Голы: Ставпец, 20, Минаев, 45+2

Нижний Новгород: Сысуев, Хозин, Зуев, Федорив, Гаджибеков, Ставпец, Голышев (Сагитов, 70), Чудин, Палиенко, Игнатович, Камолов

Авангард: Саутин, Никитин, Тимошин, Дашаев, Лелюкаев, Чиркин, Коробов (Батютин, 63), Касаев (Машуков, 88), Минаев, Федчук, Григорьев

Предупреждения: Касаев, 48, Зуев, 83, Лелюкаев, 85, Чудин, 89, Комолов, 90


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Нижний Новгород Авангард
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Спартак-2" со счетом 0:3 проиграл "Нефтехимику"
"Тамбов" - "Ростов": составы команд
Шатов и Кузяев - в старте "Зенита" на матч с "Рубином" 2
Агуэро - третий игрок в истории АПЛ, забивший 100 голов на отдельно взятом стадионе
"Фалькенберг" предложил Кириллу Погребняку новый трехлетний контракт 3
"Нижний Новгород" и "Авангард" сыграли вничью
Агент Манджукича отправился в Катар
Жозе Моуринью вновь отказал клубу из Китая
Зинедин Зидан: уверен в своей работе, иначе мне было бы лучше уйти из "Реала" 1
Когда права на ошибку уже не было: «Крылья» лишили «Ахмат» победы в последней атаке
"Монако" не ведет переговоры с Венгером и Аллегри
"Лестер" дома одержал победу над "Тоттенхэмом" 1
"Вильярреал" поднялся на 3-е место в Ла Лиге
"Ахмат" в дополнительное время упустил победу над "Крыльями Советов" 3
Эльдор Шомуродов: Еременко сказал, что у меня есть всё, чтобы забивать по 20 голов за сезон
"Локомотив" на выезде оказался сильнее "Оренбурга" в матче молодежного первенства
Нападающий "Ниццы" Дольберг отказался тренироваться после кражи его часов за 70 тысяч евро 3
Эльдор Шомуродов: Карпин говорит футболистам "Ростова" не смотреть в таблицу 4
Голкипер "Ахмата" Виталий Гудиев выбыл из строя на шесть недель
Александр Кокорин в октябре может сыграть за "Зенит" в товарищеском матче 6
Йордан Осорио: я выбрал "Зенит", потому что это большой клуб 5
"Динамо" выиграло 7-й матч подряд в молодежном первенстве и вышло на 1-е место
Экс-защитник "Рубина" Скотти: самые страстные болельщики в России — у "Зенита" и "Крыльев Советов"
"Зенит" и "Рубин" не выявили лучшего в матче молодежного первенства
Йордан Осорио: в тоннеле приветствия "Зенита" особенно сильный пинок дал Дриусси. Запомнилось надолго 1
ЦСКА пригласил болельщиков на матч с "Краснодаром": давайте поможем Михалычу собрать состав 5
Резиуан Мирзов с большой долей вероятности будет готов к матчу "Спартак" — "Оренбург" 2
"Ахмат" — "Крылья Советов": стали известны составы команд на матч 10-го тура РПЛ
Сильвио Берлускони: моя "Монца" обыграет "Милан" со счетом 3:0 1
Рамон Кальдерон рассказал, что переход Криштиану Роналду в "Реал" был его заслугой 1
Все новости