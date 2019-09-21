В матче 14-го тура Футбольной национальной лиги "Нижний Новгород" сыграл вничью с "Авангардом" - 1:1.
ФНЛ
14 тур
Голы: Ставпец, 20, Минаев, 45+2
Нижний Новгород: Сысуев, Хозин, Зуев, Федорив, Гаджибеков, Ставпец, Голышев (Сагитов, 70), Чудин, Палиенко, Игнатович, Камолов
Авангард: Саутин, Никитин, Тимошин, Дашаев, Лелюкаев, Чиркин, Коробов (Батютин, 63), Касаев (Машуков, 88), Минаев, Федчук, Григорьев
Предупреждения: Касаев, 48, Зуев, 83, Лелюкаев, 85, Чудин, 89, Комолов, 90
"Нижний Новгород" и "Авангард" сыграли вничью
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