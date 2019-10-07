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Ларин: Умяров и Глушенков достойны играть в основном составе команды РПЛ

Директор "Чертаново" Николай Ларин поделился мнением о перспективах воспитанников клуба Наиля Умярова и Максима Глушенкова, которые выступают за "Спартак".

"Мне сложно сказать относительно дальнейших перспектив Умярова и Глушенкова в "Спартаке" вне зависимости от того, кто будет следующим тренером красно-белых. Проблема игровой практики наших молодых футболистов лежит не в плоскости того, кто тренирует ту или иную команду, а в менталитете нашего футбола.

Как руководитель академии и член детско-юношеского комитета РФС я категорически против обильного количества иностранцев в российском футболе. Оценивать легионеров в футбольных клубах мне не очень этично. Но и в прошлом году я говорил, и сейчас повторю: Умяров и Глушенков достойны играть в основном составе команды Премьер-Лиги.

Возможный уход ребят в аренду зависит от руководства "Спартака". Если Умяров и Глушенков не будут играть, а руководство будет не против отпустить их, не сомневаюсь, что они уйдут в аренду. Хочу, чтобы наши ребята играли в "Спартаке", а их клуб исправил турнирное положение", — цитирует Ларина "РБ-Спорт".


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Теги: Умяров Глушенков Чертаново
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