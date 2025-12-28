Вингер "ПСЖ" стал лучшим молодым игроком года

Вингер "ПСЖ" Дезире Дуэ стал обладателем награды Globe Soccer Awards в номинации лучший молодой игрок года.

Фото: ФК "ПСЖ"

В борьбе за награду Дуэ опередил сразу нескольких ярких представителей нового поколения - Пау Кубарси ("Барселона"), Жоау Невеша ("ПСЖ"), Арду Гюлера ("Реал") и Кенана Йылдыза ("Ювентус").



20-летний футболист провёл насыщенный и результативный сезон. Во всех турнирах он сыграл 61 матч, отметившись 16 голами и 16 результативными передачами. Его вклад стал важной частью успешного года для парижского клуба. Вместе с "ПСЖ" Дуэ завоевал Лигу чемпионов, стал чемпионом Франции, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.