В борьбе за награду Дуэ опередил сразу нескольких ярких представителей нового поколения - Пау Кубарси ("Барселона"), Жоау Невеша ("ПСЖ"), Арду Гюлера ("Реал") и Кенана Йылдыза ("Ювентус").
20-летний футболист провёл насыщенный и результативный сезон. Во всех турнирах он сыграл 61 матч, отметившись 16 голами и 16 результативными передачами. Его вклад стал важной частью успешного года для парижского клуба. Вместе с "ПСЖ" Дуэ завоевал Лигу чемпионов, стал чемпионом Франции, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
Вингер "ПСЖ" стал лучшим молодым игроком года
Вингер "ПСЖ" Дезире Дуэ стал обладателем награды Globe Soccer Awards в номинации лучший молодой игрок года.
Фото: ФК "ПСЖ"