Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
СассуолоЗавершен

Вингер "ПСЖ" стал лучшим молодым игроком года

Вингер "ПСЖ" Дезире Дуэ стал обладателем награды Globe Soccer Awards в номинации лучший молодой игрок года.
Фото: ФК "ПСЖ"
В борьбе за награду Дуэ опередил сразу нескольких ярких представителей нового поколения - Пау Кубарси ("Барселона"), Жоау Невеша ("ПСЖ"), Арду Гюлера ("Реал") и Кенана Йылдыза ("Ювентус").

20-летний футболист провёл насыщенный и результативный сезон. Во всех турнирах он сыграл 61 матч, отметившись 16 голами и 16 результативными передачами. Его вклад стал важной частью успешного года для парижского клуба. Вместе с "ПСЖ" Дуэ завоевал Лигу чемпионов, стал чемпионом Франции, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится