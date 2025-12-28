Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
СассуолоЗавершен

Полузащитник "ПСЖ" стал лучшим полузащитником года

Полузащитник "ПСЖ" Витинья стал обладателем награды Globe Soccer Awards в категории лучший полузащитник 2025 года.
Фото: ФК "ПСЖ"
Португальский футболист был признан сильнейшим на своей позиции по итогам голосования, обойдя ряд звёзд мирового футбола.

В число финалистов номинации также вошли Жоау Невеш ("ПСЖ"), Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид), Коул Палмер ("Челси") и Педри ("Барселона"), однако именно Витинья получил главный приз.

Вместе с парижским клубом Витинья выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Франции, завоевал Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, команда дошла до финала клубного чемпионата мира и пополнила коллекцию трофеев Суперкубком УЕФА.

