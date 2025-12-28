"Кристал Пэлас" на своём поле уступил "Тоттенхэму"

В субботу, 28 декабря, в Лондоне состоялось противостояние в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги - "Кристал Пэлас" принимал "Тоттенхэм".

Фото: ФК "Тоттенхэм"

Победу в дерби с минимальным счётом 1:0 одержала команда Томаса Франка.



Судьбу встречи решил эпизод в концовке первого тайма. На 42-й минуте Арчи Грей отправил мяч в ворота хозяев после результативной передачи Ришарлисона.



"Тоттенхэм" пока не сумел существенно улучшить своё положение в таблице. Лондонский клуб с 25 очками располагается на 11-й позиции. "Кристал Пэлас" набрал 26 баллов и занимает девятое место.

