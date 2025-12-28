Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
СассуолоЗавершен

"Кристал Пэлас" на своём поле уступил "Тоттенхэму"

В субботу, 28 декабря, в Лондоне состоялось противостояние в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги - "Кристал Пэлас" принимал "Тоттенхэм".
Фото: ФК "Тоттенхэм"
Победу в дерби с минимальным счётом 1:0 одержала команда Томаса Франка.

Судьбу встречи решил эпизод в концовке первого тайма. На 42-й минуте Арчи Грей отправил мяч в ворота хозяев после результативной передачи Ришарлисона.

"Тоттенхэм" пока не сумел существенно улучшить своё положение в таблице. Лондонский клуб с 25 очками располагается на 11-й позиции. "Кристал Пэлас" набрал 26 баллов и занимает девятое место.

