"Будьте добрее": Соболев обратился к болельщикам

Футболист опубликовал сообщение в своём телеграм-канале, сопроводив его личным обращением.
- Всех с наступающим. Будьте добрее, - написал он.
Соболев пополнил состав петербургской команды в 2024 году. До этого он защищал цвета "Спартака". В текущем сезоне форвард принял участие в 16 матчах чемпионата России, в которых забил три мяча и оформил два ассиста. Контракт нападающего с петербургским клубом действует до середины 2027 года.
Клуб с берегов Невы в 18 турах РПЛ набрал 39 баллов и идёт вторым в таблице. На первой позиции располагается "Краснодар", у которого 40 очков.
Фото: ФК "Зенит"