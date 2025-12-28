Матчи Скрыть

Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
ТоттенхэмЗавершен

Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
СассуолоЗавершен

"Будьте добрее": Соболев обратился к болельщикам

Нападающий "Зенита" Александр Соболев обратился к подписчикам с новогодним поздравлением.
Фото: ФК "Зенит"
Футболист опубликовал сообщение в своём телеграм-канале, сопроводив его личным обращением.

- Всех с наступающим. Будьте добрее, - написал он.

Соболев пополнил состав петербургской команды в 2024 году. До этого он защищал цвета "Спартака". В текущем сезоне форвард принял участие в 16 матчах чемпионата России, в которых забил три мяча и оформил два ассиста. Контракт нападающего с петербургским клубом действует до середины 2027 года.

Клуб с берегов Невы в 18 турах РПЛ набрал 39 баллов и идёт вторым в таблице. На первой позиции располагается "Краснодар", у которого 40 очков.

