В гостях у команды побывали школьники. Встреча учеников Хорошевской гимназии с футболистами состоялась благодаря проекту "Родительский мастер-класс", в ходе которого школьники знакомятся с профессиями своих родителей. Сергей Игнашевич-младший привел своих одноклассников в Лужники, где тренируется основная команда.
Вместе Сергеем Игнашевичем-старшим, Андреем Ляхом, Дмитрием Цицилиным, Сергеем Шустиковым и Александром Ореховым ребята сыграли в футбол, а также взяли автографы и сделали фотографии на память, сообщает официальный сайт ФНЛ.
Школьники побывали на тренировке "Торпедо"
"Торпедо" провело очередную социальную акцию.
Фото: ФК "Торпедо"
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