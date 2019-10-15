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Уткин: Баста - русский Элтон Джон

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о переходе СКА из Ростова-на-Дону под контроль музыканта Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста.

"У Басты всё получится со СКА, если ему реально интересно. Он же умеет выстраивать бизнес. Бизнес ведь это не прибыль, прибыль — это обувью надо торговать или нефтью. Бизнес — это принцип, это то, как всё устроено.

Но я сильно сомневаюсь, что он переедет в Ростов. Зачем иметь команду, на которую не смотришь? Это бывает, но только в том случае, если она не для собственного кайфа. А если так, то для чего? Вопрос повисает. Но это интересно. Напрашиваются параллели. Был же у Элтон Джона "Уотфорд". Баста — русский Элтон Джон", — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и выделил около 10 млн рублей личных средств на развитие клуба.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Уткин СКА-Хабаровск
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