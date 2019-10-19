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Мустафин: нам тяжело играть без нападающих

Главный тренер "Мордовии" Марат Мустафин прокомментировал поражение от "Краснодара-2" (0:3) в 18-м туре ФНЛ.

"Домашнее крупное поражение - это не хорошо. Нельзя так играть дома. Нужно прилагать усилия, чтобы набирать очки. Это до футболистов должно доходить, иначе лучше на поле вообще не выходить. В плане единоборств и желания мы уступили. Тот, кто вышел в стартовом составе, не сумел добыть очки. Хотя были моменты для взятия ворот. Подходы были, но соперник свои моменты сумел использовать. Нам тяжело играть без нападающих. Наша задача сейчас набрать 11 человек на следующий матч. У нас люди играют не на своих позициях", - цитирует Мустафина официальный сайт ФНЛ.


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Теги: Мустафин Краснодар-2 Мордовия
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