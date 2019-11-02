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Директор "Чертаново": это просто какая-то акция против нас

Директор "Чертаново" Николай Ларин ответил на пост журналиста и блогера Василия Уткина, который в своем телеграм-канале задался вопросом, куда ушли деньги, которые клуб Футбольной национальной лиги выручил с продажи Максима Глушенкова, Наиля Умярова и Антона Зиньковского.

"Это все чушь собачья, все деньги поступили на счет школы и были потрачены в соответствии с уставом учреждения. Соответствующие документы есть и у нас, и в РФС. Это просто какая-то акция против нас. Наша система направлена на подготовку молодых российских футболистов, а не на покупку легионеров. И то, что мы с таким маленьким бюджетом играем в ФНЛ, возможно, кого-то злит", - цитирует Ларина Sport24.ru.


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Теги: Чертаново
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