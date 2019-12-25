» » Директор "Читы": если не будет реформы ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрёт

Директор "Читы": если не будет реформы ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрёт

Директор "Читы" Алексей Тихоньких поделился мнением о возможной реформе первенства ПФЛ в сезоне-2020/21.

"Мы ведь команда, бюджет которой зависит от регионального бюджета, а он утверждается в конце года или в самом начале следующего. Определённая работа уже была проделана. А теперь непонятно, как нам строить отношения с исполнительной властью. Не могу сказать, что РФС нас подставил, но неудобства в нашу работу внёс. Непонятно, что будет дальше.

Если в нашей зоне команда не выходит в ФНЛ, то пять команд просто теряют статус профессиональных клубов. Что будет, если не примут реформу? Если клубов не будет, то не будет и чемпионата – зона может просто исчезнуть автоматически, а футбол на востоке, скорее всего, умрёт. Нужны какие-то шаги со стороны РФС, чтобы исправить ситуацию. Другого выхода не вижу.

Я понимал, что будут противостояния. Мне бы хотелось, чтобы люди нашли взаимопонимание, мы же футбол развиваем! «Чита» получила статус детского футбольного центра, хотелось бы, чтобы существовала структура – чтобы ребята росли от команд маленького возраста до профессионального уровня. А сейчас мы можем лишиться профессиональной команды. Надеюсь, рабочая группа РФС будет учитывать мнения людей, которые живут здесь, не один год пытаются сохранить футбол. Хочется, чтобы они на место вылетели, посмотрели инфраструктуру и людей, для которых мы хотим футбол сохранить. В первую очередь это делается для детей и болельщиков. Они должны видеть футбол!

Нет ли желания рассказать всё Дюкову? Будет рабочая группа, я бы с удовольствием объяснил ситуацию, которая тянется уже четыре года. Только с взаимопониманием можно добиться сохранения футбола на востоке. Скорее всего, Дюков недостаточно осведомлён о том, что на самом деле происходит на востоке. Надеюсь, РФС не просто обратит на нас внимание, а что-то предпримет. Пока всё как-то завуалированно", - цитирует Тихоньких "Чемпионат".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Чита
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Ругани может перейти в "Лестер"
Директор "Читы": если не будет реформы ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрёт 2
Три клуба АПЛ претендуют на Коутиньо
"Реал" не будет покупать новых игроков зимой
Антонио: единственный способ борьбы с расизмом - снимать очки с клубов 5
Врач сборной России: если потребуется, Акинфеев вернется в национальную команду 4
Деспотович: Кононов и Хохлов спрашивали: "Хочешь перейти к нам?"
"Динамо" претендует на форварда сборной Словакии, которым интересовался ЦСКА 5
Беляев возглавил курский "Авангард" 2
Игрок "Альбинолеффе" Гонци: у ЦСКА крутые фанаты, поддержка напоминает мне итальянскую 1
Игрок "Альбинолеффе" Гонци: мне пишут русские агенты, но я не могу прочитать их сообщения 3
Кержаков: не стал переходить в "ПСЖ", потому что боялся, что они вылетят 1
Пациент, скорее, мёртв. «Оренбург», потерявший последний козырь, почти обречён 2
Жезус: Агуэро уже не такой молодой, пришло мое время
Виллиан: надеюсь, что останусь в "Челси", но пока не могу этого обещать
"Ювентус" хочет подписать Паредеса и готов включить в сделку Джана
Кержаков: не думаю, что Чалов готов играть в "Челси". Может туда поехать, но вряд ли играть 2
Определились соперники "Динамо" по контрольным матчам на сборах в Турции
Медведев и Игонин встретились с активными фанатами "Зенита" 2
РПЛ запустила голосование по выбору символической сборной десятилетия 15
Обухов — об оскорблении Дзюбы болельщиками: у нас свободная страна 7
Манджукич заработает более 10 млн евро за полтора года в Катаре
Лэмпард: очевидно, что Сон заслуживал удаления. Не сомневаюсь в честности Рюдигера
Кержаков: если 10 игроков "Зенита" сильнее 11 игроков "Спартака" — при чем здесь кабинет? 40
"Оренбург" зимой проведет сборы в Турции и Испании 1
Клопп пока не знает, как будет использовать Минамино в "Ливерпуле"
Де Лаурентис: "Наполи" с Гаттузо ждет светлое будущее
Матич: сложно выбрать между Месси и Роналду, они оба лучшие игроки в истории футбола
«С «Лионом», «Марселем», «Бордо» даже не разговаривал». Савин узнал, почему Смолов так и не покинул РПЛ
"Рома" предложит Коларову новый контракт и пост в структуре клуба
Все новости