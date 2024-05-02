Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
19:15
ЗенитНе начат
Ростов
19:15
БалтикаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Марсель
22:00
АталантаНе начат
Рома
22:00
БайерНе начат

Лига конференций УЕФА

Астон Вилла
22:00
ОлимпиакосНе начат
Фиорентина
22:00
БрюггеНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
21:30
ТоттенхэмНе начат

Бальбуэна: "Динамо" может спасти сезон игрой в чемпионате. Будем биться до последнего

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна рассказал о цели на финальную часть сезона.
Фото: Чемпионат.com
"Конечно, можно спасти сезон игрой в чемпионате. Мы отстаем на три очка от "Краснодара" и "Зенита". Осталось четыре матча. Мы будем биться до последнего", - цитирует Бальбуэну "СЭ".

Напомним, вчера, 1 мая, "Динамо" проиграло "Спартаку" в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 0:2 и покинуло турнир.

В российской Премьер-лиге "бело-голубые" набрали 47 очков в 26 матчах и занимают на данный момент третье место в турнирной таблице. В воскресенье, 5 мая, "Динамо" примет на своем поле "Сочи" в рамках 27-го тура чемпионата России. Игра состоится в Москве на стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 16:30 по столичному времени.

Фабиан Бальбуэна Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится