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РФС получил предложение провести товарищескую игру со сборной Таджикистана

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о предложении от Федерации футбола Таджикистана сыграть товарищеский матч со сборной России.
Фото: сборная России
- У сборных Киргизии, Таджикистана и Узбекистана сейчас официальные соревнования. В частности, сборная Узбекистана - очень сильная команда, думаю, что она пройдет очень далеко в отборе. Поэтому мы обсуждаем, Таджикистан выходил на нас с просьбой провести матч в России, также рассматриваем и другие варианты на предмет проведения матчей.

Напомним, сборная России встречалась с национальной командой Таджикистана в ноябре 2022 года. Тогда команды не сумели распечатать ворота друг друга, игра завершилась вничью со счетом 0:0.

В последнем товарищеском матче российская команда 21 марта разгромила своего соперника, которым была сборная Сербии, со счетом 4:0. Забитыми голами отличились полузащитники Антон и Алексей Миранчуки, защитник Максим Осипенко и нападающий Иван Сергеев.

Контрольная игра 25 марта против сборной Парагвая была отменена в связи с трагическими событиями в "Крокус Сити Холле" в Красногорске.

Источник: ТАСС

Сборная России Сборная Таджикистана Товарищеские матчи
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