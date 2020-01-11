"Факел" объявил о переходе Глущенкова из "Динамо"

Кирилл Глущенков является воспитанником "Чертаново" и Академии "Динамо". Хавбек выступал за молодежную команду «Динамо». В активе Глущенкова 36 матчей на протяжении карьеры, 2 гола и 11 желтых карточек.
Глущенков — в «Факеле»! ?— ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) January 11, 2020
«Факел» подписал контракт с подпадающим под категорию «молодой футболист» полузащитником Кириллом Глущенковым. 19-й летний игрок ранее выступал в молодёжной команде ФК «Динамо-Москва».#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/K08XlZt6Li