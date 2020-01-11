"Факел" объявил о переходе Глущенкова из "Динамо"

Глущенков — в «Факеле»! ?



«Факел» подписал контракт с подпадающим под категорию «молодой футболист» полузащитником Кириллом Глущенковым. 19-й летний игрок ранее выступал в молодёжной команде ФК «Динамо-Москва».#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/K08XlZt6Li