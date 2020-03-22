Юран - об обвинениях в пьянстве от англичан: не исключаю, что ноги растут из России

Главный тренер "Химок" Сергей Юран предположил, что текст британского издания The 72 о его пьянстве во время выступления за "Миллуол" носит заказной характер, причём корни его находятся в России.

Фото: Global Look Press