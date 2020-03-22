"Недавно в интервью я говорил, что некоторые СМИ пишут заказные материалы. Назвал издания желтыми. И вот вам ответ. Да, материал написан на английском сайте. Но я не исключаю, что ноги растут из России...
Я просто кого-то зацепил. Я же прямым текстом недавно сказал, что некоторые издания писали неправдивую информацию — о том, что меня уволят из «Химок» вслед за гендиректором Ивановым. Ничего же такого не случилось? Нашли какого-то журналиста, дали ему денег, он накатал статейку. Все понятно", - цитирует Юрана "СЭ".
"Химки" Юрана пробили в полуфинал Кубка России, разгромив "Торпедо", и идут в зоне прямого выхода в Российскую Премьер-Лигу.
Юран - об обвинениях в пьянстве от англичан: не исключаю, что ноги растут из России
Главный тренер "Химок" Сергей Юран предположил, что текст британского издания The 72 о его пьянстве во время выступления за "Миллуол" носит заказной характер, причём корни его находятся в России.
Фото: Global Look Press
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