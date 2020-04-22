- Чтобы поддержать "Енисей" в это непростое для всех время мы предложили пойти на уменьшение заработной платы. Здорово, что нас поняли. Подчеркну - решение это взвешенное, осознанное и добровольное. Еще раз благодарю ребят за понимание ситуации и отклик, — приводит слова директора красноярского клуба Алексея Ивахова сайт ФНЛ.
В ФНЛ осталось доиграть 11 туров. Ранее президент лиги заявил, что планируется обсудить возможные даты проведения оставшихся матчей 30 апреля.
Официально: "Армавир" снялся с ФНЛ
"Луч" прекратит существование в нынешнем виде
Профессиональный футбол в России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. Всего в нашей стране 62 773 случая заболевания (4 774 случая за последние сутки), 4 891 человек выздоровел, 555 - умерло.
В "Енисее" сократили зарплаты игроков и руководства клуба
Зарплаты игроков и руководства красноярского "Енисея" будут сокращены на 10% из-за паузы в первенстве, связанной с активным распространением COVID-19.
Фото: wek.ru
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