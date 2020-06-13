- Амбиции всегда были, есть и будут. Хотя на данный момент мне бы хотелось попасть в РПЛ именно с "Торпедо". В 2018 году до перехода в "Химки" были предложения от клубов РПЛ из нижней части турнирной таблицы. Рассчитывал на тот момент на большее, всем отказал. Но в итоге оказался в подмосковном клубе, - цитирует Рязанцева Sportbox.
Также футболист прокомментировал пролонгацию контракта с московской командой. Александр заявил, что рад продлить соглашение на 2 года. Также он допустил, что было бы здорово закончить карьеру в "Торпедо", но об этом, по его словам, пока думать слишком рано.
Александр Рязанцев - воспитанник "Торпедо". Он присоединился к команде летом 2019 года. В завершенном досрочно сезоне ФНЛ хавбек провел 26 матчей, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач.
Также Рязанцев выступал за такие клубы, как "Москва", "Рубин", "Зенит", "Амкар", "Химки", "Урал". С 2011 по 2015 вызывался в сборную России.
Рязанцев: на данный момент мне бы хотелось попасть в РПЛ именно с "Торпедо"
Полузащитник московского "Торпедо" Александр Рязанцев выразил желание попасть с командой в РПЛ.
Фото: РИА Новости
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