В ФНЛ составили календарь на 22 клуба

Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что лига разработала проект календаря на следующий сезон.
По словам Ефремова, календарный план рассчитан на 22 команды. Его будут утверждать на общем собрании лиги, котороесостоится 23 июля. Также проект должен быть утверждён в РФС.

"Есть 16 команд, которые должны играть в ФНЛ, исключение составляют "Ротор" и, возможно, "Химки", где сейчас не всё понятно, идёт обсуждение этой темы. Одна или две команды должны покинуть высший дивизион, что все прекрасно знают. Вместе с ними получается 16 команд, нужно прибавить еще пятерых победителей дивизионов ПФЛ, которые завоевали это право и получили лицензии – они будут играть в ФНЛ. Для ритмичного календаря должно быть чётное количество участников, сейчас есть необходимость выбрать 22-ю команду. Вопрос в стадии решения находится в компетенции РФС. Необходимую лицензию имеют три клуба", – цитирует Ефремова ТАСС.

По слухам, 22-й командой может стать владикавказская "Алания". Владикавказцы заняли в зоне "Юг" ПФЛ второе место. Но из всех команд, финишировавших на втором месте, у владикавказцев самый высокий процент побед.


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Теги: Ефремов
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