По словам Ефремова, календарный план рассчитан на 22 команды. Его будут утверждать на общем собрании лиги, котороесостоится 23 июля. Также проект должен быть утверждён в РФС.
"Есть 16 команд, которые должны играть в ФНЛ, исключение составляют "Ротор" и, возможно, "Химки", где сейчас не всё понятно, идёт обсуждение этой темы. Одна или две команды должны покинуть высший дивизион, что все прекрасно знают. Вместе с ними получается 16 команд, нужно прибавить еще пятерых победителей дивизионов ПФЛ, которые завоевали это право и получили лицензии – они будут играть в ФНЛ. Для ритмичного календаря должно быть чётное количество участников, сейчас есть необходимость выбрать 22-ю команду. Вопрос в стадии решения находится в компетенции РФС. Необходимую лицензию имеют три клуба", – цитирует Ефремова ТАСС.
По слухам, 22-й командой может стать владикавказская "Алания". Владикавказцы заняли в зоне "Юг" ПФЛ второе место. Но из всех команд, финишировавших на втором месте, у владикавказцев самый высокий процент побед.
В ФНЛ составили календарь на 22 клуба
Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что лига разработала проект календаря на следующий сезон.
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