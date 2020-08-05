Корниленко признался, что не ожидал назначения на пост спортивного директора "Крыльев Советов"

Бывший форвард "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал собственное назначение на новую должность.

Фото: ФК "Крылья Советов"

Ранее стало известно, что Корниленко станет спортивным директором самарского клуба.



"Ещё утром мы с тренерским штабом проводили занятие с командой. Мне заранее сказали только, что должен быть здесь с докладом и своим видением ситуации. Поэтому предложение занять должность спортивного директора было полностью неожиданным. Был удивлён", - цитирует Корниленко пресс-служба самарцев.



В минувшем сезоне "Крылья Советов" заняли 15-е место в РПЛ и покинули элитный дивизион. После этого были уволены ключевые руководители команды, также "Крылья" покинул Андрей Талалаев, занимавший пост главного тренера.