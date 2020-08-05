Ранее стало известно, что Корниленко станет спортивным директором самарского клуба.
"Ещё утром мы с тренерским штабом проводили занятие с командой. Мне заранее сказали только, что должен быть здесь с докладом и своим видением ситуации. Поэтому предложение занять должность спортивного директора было полностью неожиданным. Был удивлён", - цитирует Корниленко пресс-служба самарцев.
В минувшем сезоне "Крылья Советов" заняли 15-е место в РПЛ и покинули элитный дивизион. После этого были уволены ключевые руководители команды, также "Крылья" покинул Андрей Талалаев, занимавший пост главного тренера.
Корниленко признался, что не ожидал назначения на пост спортивного директора "Крыльев Советов"
Бывший форвард "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал собственное назначение на новую должность.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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