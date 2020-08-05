Осинькин: в "Крыльях Советов" очень большой круг проблем и задач

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин, возглавивший команду после окончания предыдущего сезона, рассказал о состоянии клуба.



Фото: ФК "Крылья Советов"

Осинькин признал, что сейчас в клубе много проблем. Тем не менее, ранее тренер уже говорил, что самарцы постараются вернуться в РПЛ с первой попытки.



"Всё охватить за неделю было невозможно, но постепенно мы погружаемся и понимаем: здесь очень большой круг и проблем, и задач. Но главное, что я увидел здесь, – очень много людей, которые по-настоящему любят клуб, любят футбол", - цитирует Осинькина пресс-служба "Крыльев Советов".



Ранее Осинькин был главным тренером "Чертаново". "Крылья Советов" в минувшем сезоне заняли 15-е место в РПЛ. В итоге клуб из Самары покинул элитный дивизион.