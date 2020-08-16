Футболист в нынешнем сезоне дебютировал в ФНЛ. В трёх матчах он отдал две результативные передачи и забил один мяч. Ранее Пиняев стажировался в "Манчестер Юнайтед". Английский клуб следит за игроком и получает нарезки матчей с участием Пиняева.
"Пиняев дебютировал так, как и должен дебютировать игрок, о котором говорят три последних года как о перспективном. Мы прежде всего будем исходить из интересов футболиста. Сергей Пиняев хочет играть в Европе, например, в "Манчестер Юнайтед", для нас это приоритет", - приводит слова Ларина ТАСС.
Гендиректор "Чертаново": Пиняев хочет играть в Европе
Генеральный директор "Чертаново" Николай Ларин высказался о 15-летнем полузащитнике команды Сергее Пиняеве.
Фото: ФК "Чертаново"
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