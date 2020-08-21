Клуб из Калининграда хочет усилить позицию крайнего нападающего, либо атакующего полузащитника. На карандаше у "Балтики" футболисты из "Порту", "Браги" и "Эшторила".
Напомним, что в составе калининградцев играют бразильский защитник Наилсон и его соотечественник нападающий Аллеф, которые ранее выступали в чемпионате Португалии. В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги после 4-х туров "Балтика" занимает 1 место с 10 очками. Следующий матч команда проведёт 22 августа против "Торпедо".
Источник: "Матч ТВ"
"Балтика" планирует усилить состав футболистом из чемпионата Португалии
"Балтика" рассматривает вариант с покупкой футболиста из чемпионата Португалии.
Фото: ФК "Балтика"
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