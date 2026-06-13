Неймар пропустит первый матч сборной Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о состоянии здоровья нападающего команды Неймара.

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"Неймар очень усердно трудится, чтобы восстановиться как можно быстрее. Мы ожидаем, что он будет готов присоединиться к общей группе на следующей неделе.

В конце мая стало известно, что форвард получил травму икроножной мышцы, из-за которой может пропустить от двух до трёх недель.Я вызвал его в сборную не только из?за его великолепной техники, но и для того, чтобы он делился опытом с молодыми футболистами", — передаёт слова Анчелотти Globo.Матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Марокко Неймар пропустит. Игра состоится 14 июня на "Метлайф Стэдиум" в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Начало — в 01:00 мск.