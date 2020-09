"Балтика" назвала имя нового игрока, которого представила фразой "в организме клуба обнаружен "Новичок"

View this post on Instagram

?? Welcome Дмитрии? Плетнев??? ??? ? Тот самыи? новичок??? ??? ? Между футбольными клубами «Балтика» и петербургским «Зенитом» достигнута договоренность о переходе Дмитрия Плетне?ва??? ??? Футболисту 22 года. Его амплуа – атакующии? полузащитник. Является воспитанником Академии петербургского «Зенита». Выступал за зенитовцев в молодежном первенстве РПЛ, сыграл также 1 матч за основнои? состав в премьер-лиге, а за «Зенит-2» – около полусотни игр в ФНЛ.??? ??? Прошлыи? сезон Дмитрии? провел на правах аренды в «Томи». Сыграл за сибиряков 19 матчеи? в первенстве (забил 2 мяча) и 3 в кубке России.??? ??? С 2014 года Дмитрии? Плетнев регулярно вызывается под знамена юношескои? и молодежнои? сборных России. В этом сезоне он дебютировал в составе команды U-20. А в 2015 году участвовал в чемпионате мира среди юношеских команд.??? ??? ? Рост Дмитрия – 173 см, вес – 69 кг.??? ??? ??? ?? Дмитрии?, добро пожаловать в ряды самого западного клуба России!??? ??? ? Трудовое соглашение с Дмитрием Плетне?вым заключено на три года. Мы приветствуем его в бело-синих рядах и желаем успешнои? игры!??? ??? 7??7?? Дмитрии? Плетне?в будет выступать за «Балтику» под 77 номером??? ??? #Дмитрии?Плетнев??? #БалтикаНовичок ??? #БалтикаНавсегда