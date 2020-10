View this post on Instagram

Рикарду Алвеш покидает ФК «Оренбург» Футбольныи? Клуб «Оренбург» и полузащитник Рикарду Алвеш расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Коллектив ФК «Оренбург» благодарит Рикарду за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры.