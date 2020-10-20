Черчесов-младший вернется в строй через 4-6 недель

Голкипер "Олимпа-Долгопрудного" Станислав Черчесов-младший возвратится в команду после травмы в срок от 4 до 6 недель.

Фото: ФК "Олимп-Долгопрудный"