Сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова и вратарь клуба группы 2 ПФЛ (Запад) "Олимп-Долгопрудный" Станислав Черчесов-младший 18 октября получил тяжелую травму в матче своего клуба против московской "Родины". Позднее Черчесов-младший был прооперирован.
Глава пресс-службы подмосковного клуба Камила Михалева-Искакова более детально рассказала о состоянии 26-летнего вратаря и сроках его возвращения к тренировкам.
- Неврологических осложнений удалось избежать. Что касается сроков возвращения в команду, то они составят от четырех до шести недель, - цитирует слова Михалевой-Искаковой Sport24.
Черчесов-младший получил тяжелую травму на 26 минуте матча 12 тура группы 2 ПФЛ (Запад) "Олимп-Долгопрудный" - "Родина" (2:1). После 12 сыгранных встреч клуб сына главного тренера сборной России возглавляет турнирную таблицу группы 2, набрав 28 очков. На 2 очка от "Олимпа-Долгопрудного" отстает "Тверь", на 3 - "Ленинградец".
Черчесов-младший вернется в строй через 4-6 недель
Голкипер "Олимпа-Долгопрудного" Станислав Черчесов-младший возвратится в команду после травмы в срок от 4 до 6 недель.
Фото: ФК "Олимп-Долгопрудный"
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