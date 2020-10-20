Сергеев, Берковский, Сперцян и Оганесян вошли в топ-10 игроков ФНЛ по приросту стоимости в октябре
Transfermarkt опубликовал десятку игроков ФНЛ с максимальным увеличением трансферной стоимости при октябрьском пересчете цен.
Фото: transfermarkt
Тройку лидеров лиги составили Иван Сергеев ("Крылья Советов"), стоимость которого выросла на 250 тысяч евро, а также Илья Берковский ("Торпедо") и Эдуард Сперцян ("Краснодар-2"), которые прибавили по 225 тысяч. В топ-10 с приростом цены в размере 100 тысяч евро попал также форвард "Спартака" Степан Оганесян, дебютировавший за главную команду в 11 туре РПЛ в матче с "Химками".
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