"Чертаново" на выезде победил "Томь", защитник хозяев почти весь второй тайм отыграл в воротах

В матче 22-го тура ФНЛ "Томь" на своем поле проиграла "Чертаново".
Фото: ФК "Чертаново"
Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Отметим, что на 50-й минуте был удален вратарь "Томи" Денис Вавилин и защитнику хозяев Илье Зуеву пришлось занять место в воротах, так как у томичей не было запасного голкипера.

"Чертаново" занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. "Томь" расположилась на 21-й строчке (14 баллов).

ФНЛ

22 тур

"Томь" - "Чертаново" - 1:2

Голы: Андреев, 20 - Завезен, 26, Молтенинов, 78 (пен).

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Теги: Чертаново Томь
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