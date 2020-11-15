"Чертаново" на выезде победил "Томь", защитник хозяев почти весь второй тайм отыграл в воротах

В матче 22-го тура ФНЛ "Томь" на своем поле проиграла "Чертаново".

Фото: ФК "Чертаново"

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Отметим, что на 50-й минуте был удален вратарь "Томи" Денис Вавилин и защитнику хозяев Илье Зуеву пришлось занять место в воротах, так как у томичей не было запасного голкипера.



"Чертаново" занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. "Томь" расположилась на 21-й строчке (14 баллов).



ФНЛ



22 тур



"Томь" - "Чертаново" - 1:2



Голы: Андреев, 20 - Завезен, 26, Молтенинов, 78 (пен).