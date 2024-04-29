- В любом случае, если бы гол ЦСКА не засчитали, в ворота "Балтики" следовало назначить пенальти за игру рукой Флореса. Но скандала тут не будет - этот гол ни на что не повлиял, - передаёт слова Федотова "Чемпионат".
Матч 26 тура Российской премьер-лиги "Балтика" - ЦСКА завершился победой калиниградцев со счётом 3:1. На 90+2 минуте при счёте 3:0 главный рефери Ян Бобровский засчитал взятие ворот после удара вингера гостей Кирилла Глебова, при этом на повторах осталось неочевидным, пересёк ли мяч полностью линию ворот.
Арбитр матча "Балтика" - ЦСКА Ян Бобровский засчитал "гол-фантом" от Кирилла Глебова
Экс-арбитр Федотов прокомментировал эпизод с "голом-фантомом" ЦСКА в ворота "Балтики"
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высказал мнение об эпизоде с засчитанным неочевидным голом ЦСКА в ворота "Балтики" в матче 26 тура РПЛ (1:3).
Фото: РПЛ