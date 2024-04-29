Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм
Рубин
15:15
УралНе начат
Сочи
17:30
ФакелНе начат
Ростов
19:30
ОренбургНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Черноморец
17:00
Динамо МхНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
21:45
КальяриНе начат

Экс-арбитр Федотов прокомментировал эпизод с "голом-фантомом" ЦСКА в ворота "Балтики"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высказал мнение об эпизоде с засчитанным неочевидным голом ЦСКА в ворота "Балтики" в матче 26 тура РПЛ (1:3).
Фото: РПЛ
- В любом случае, если бы гол ЦСКА не засчитали, в ворота "Балтики" следовало назначить пенальти за игру рукой Флореса. Но скандала тут не будет - этот гол ни на что не повлиял, - передаёт слова Федотова "Чемпионат".

Матч 26 тура Российской премьер-лиги "Балтика" - ЦСКА завершился победой калиниградцев со счётом 3:1. На 90+2 минуте при счёте 3:0 главный рефери Ян Бобровский засчитал взятие ворот после удара вингера гостей Кирилла Глебова, при этом на повторах осталось неочевидным, пересёк ли мяч полностью линию ворот.

Арбитр матча "Балтика" - ЦСКА Ян Бобровский засчитал "гол-фантом" от Кирилла Глебова

ЦСКА Балтика Кирилл Глебов Игорь Федотов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится