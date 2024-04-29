"Ему не 18 лет, Сережа сам всё понимает, он уже переборол это, прошел этот путь. А то, что кто-то критикует… Надо смотреть, в какой футбол мы играем, какие требования предъявляет вратарю наш тренер. ...Болельщикам со стороны легко говорить, глядя на картинку. Конечно, самое простое - выбить мяч подальше от ворот. Но у нас футбол другой, Валерий Георгиевич просит играть иначе.
Если посмотреть на технико-тактические действия Песьякова, то они будут выше, чем у половины команды, потому что он отдаёт очень много передач. Он сделает 15 точных пасов - никто ничего не скажет, а отдаст одну неточную, то всё: Сережа виноват. Это неправильно. Мы все готовы к тому, что условные Песьяков, Байрамян, Уткин или Глебов могут обрезать, и мы все должны бежать в защиту и помогать. Так что хочется закрыть эту тему и сказать: у Песьякова всё в порядке", - цитирует Байрамяна Matchtv.ru.
Матч 25 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Спартак" прошёл в Ростове-на-Дону 21 апреля и завершился победой гостей со счётом 5:1. Поворотным моментом матча стал эпизод на 54 минуте игры при счёте 1:1, когда 35-летний голкипер жёлто-синих Сергей Песьяков, находясь в стороне от своих ворот при розыгрыше мяча, отдал неточный пас прямо на ногу вингеру красно-белых Хесусу Медине, который дальним ударом поразил пустые ворота. Через несколько минут в ворота хозяев поля был назначен пенальти за попадание мяча в руку защитника Максима Осипенко, перед его исполнением главный тренер ростовчан Валерий Карпин произвёл замену голкипера, выпустив вместо Песьякова Никиту Медведева.
На послематчевой пресс-конференции Карпин рассказал, что Песьяков вышел на второй тайм с травмой, которая мешала ему играть в полную силу, скрыв степень повреждения от тренерского штаба. Некоторые болельщики "Ростова" раскритиковали игру Песьякова в социальных сетях, обвинив голкипера в крупном поражении.
Байрамян - об ошибке Песьякова со "Спартаком": самое простое - выбить мяч подальше от ворот. У "Ростова" футбол другой
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян высказался о критике болельщиками вратаря Сергея Песьякова после голевой ошибки в матче 25 тура со "Спартаком" (1:5).
Фото: "Чемпионат"