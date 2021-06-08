- Я давно знаю обоих, Сергей мне не только клиент, но и практически родной человек, мы отлично дружим. Однако за данной ситуации я слежу со стороны. Вам лучше всё спросить у Савина или его службы. Они разошлись с конфликтом? Да, Сергей больше не тренирует "Красаву" и между ними возник конфликт. Но что, почему и как - вам лучше спрашивать у Савина или самого Сергея, - передает слова Сафонова Metaratings.
Ранее появилась информация, что 40-летний бывший голкипер "Рубина" и других клубов РПЛ Сергей Рыжиков покинул пост главного тренера футбольного клуба "Красава", организованного известным блогером и экс-игроком самарских "Крыльев Советов" и пермского "Амкара" Евгением Савиным. ФК "Красава" был создан в нынешнем году и впервые заявился для участия в Профессиональную футбольную лигу, в которой должен взять старт с сезона-2021/2022.
Агент Рыжикова: Сергей больше не тренирует "Красаву", возник конфликт
Агент экс-вратаря "Рубина", "Крыльев Советов" и "Тамбова" Сергея Рыжикова Алексей Сафонов прокомментировал ситуацию в ФК "Красава" и взаимоотношения Рыжикова с блогером Евгением Савиным.
Фото: ФК "Тамбов"
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