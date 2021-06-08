Агент Рыжикова: Сергей больше не тренирует "Красаву", возник конфликт

Агент экс-вратаря "Рубина", "Крыльев Советов" и "Тамбова" Сергея Рыжикова Алексей Сафонов прокомментировал ситуацию в ФК "Красава" и взаимоотношения Рыжикова с блогером Евгением Савиным.

Фото: ФК "Тамбов"