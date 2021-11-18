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Капитан "Ротора" Обухов: работа под руководством Хохлова была интересной и полезной

Голкипер и капитан "Ротора" Игорь Обухов высказался об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.
Фото: "Чемпионат"
Напомним, что накануне "Ротор" объявил об отставке Хохлова. Клуб и тренер прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Обухов поблагодарил Хохлова и отметил, что опыт работы с этим специалистом был интересным и полезным.

"Хотел бы поблагодарить Дмитрия Валерьевича за совместную работу. За довольно короткий промежуток времени удалось отметить для себя много новых моментов. Это было интересно и полезно. Также хочется сейчас сказать в его адрес слова поддержки и пожелать удачи в дальнейшей карьере", - заявил Обухов.

Отметим, что "Ротор" располагается на 16-м месте в турнирной таблице ФНЛ. В активе волгоградской команды 24 очка.

Источник: Чемпионат

"Ротор" объявил об уходе Хохлова с поста главного тренера


Теги: Хохлов Ротор
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