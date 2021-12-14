По информации источника, бывший главный "Краснодара" и "Спартака" размышлял над предложением "Велеса" около двух недель, но в итоге дал отрицательный ответ.
Отмечается, что с новым наставником президент столичного клуба Евгений Шиленков определится на этой неделе.
Напомним, 29 ноября, с поста главного тренера "Велеса" ушел Артем Куликов. Московский клуб в турнирной таблице Футбольной национальной лиги занимает 10-е место, набрав в 25 матчах 33 очка.
Последним местом работы Кононова был футбольный клуб "Рига", который он покинул в ноябре 2020 года.
Источник: Матч ТВ
СМИ: Кононов отказался возглавить "Велес"
Российский специалист Олег Кононов отказался возглавить московский "Велес".
Фото: ТАСС