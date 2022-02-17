Гендиректор "Факела" прокомментировал заключение контракта между ФНЛ и "Матч ТВ"

Гендиректор "Факела" Роман Асхабадзе высказался о заключении контракта между ФНЛ и "Матч ТВ".

Фото: "Матч ТВ"





Асхабадзе поблагодарил Российский футбольный союз за помощь при переговорах по контракту. Также он рассказал о преимуществах, которые получат клубы ФНЛ после заключения соглашения.



"Мы благодарны лиге и РФС, который оказал содействие при переговорах и делает очень много сейчас для развития лиги и клубов, которые в ней представлены. Подписание контракта с "Матчем" - яркий тому пример.



Клубы смогут расширить свою аудиторию, получат новые возможности для интеграции с партнерами, смогут расширить пул спонсоров, что при грамотном подходе сможет помочь командам быть более стабильными в финансовом плане и привлекать новые инвестиции", - сказал Асхабадзе.



Источник: Напомним, ранее стало известно, что "Матч ТВ" стал эксклюзивным вещателем ФНЛ. Контракт начнет действовать со следующего сезона. Он рассчитан на три года. Игры ФНЛ будут транслировать на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч Премьер".Асхабадзе поблагодарил Российский футбольный союз за помощь при переговорах по контракту. Также он рассказал о преимуществах, которые получат клубы ФНЛ после заключения соглашения."Мы благодарны лиге и РФС, который оказал содействие при переговорах и делает очень много сейчас для развития лиги и клубов, которые в ней представлены. Подписание контракта с "Матчем" - яркий тому пример.Клубы смогут расширить свою аудиторию, получат новые возможности для интеграции с партнерами, смогут расширить пул спонсоров, что при грамотном подходе сможет помочь командам быть более стабильными в финансовом плане и привлекать новые инвестиции", - сказал Асхабадзе.Источник: Sport24