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Гендиректор "Факела" прокомментировал заключение контракта между ФНЛ и "Матч ТВ"

Гендиректор "Факела" Роман Асхабадзе высказался о заключении контракта между ФНЛ и "Матч ТВ".
Фото: "Матч ТВ"
Напомним, ранее стало известно, что "Матч ТВ" стал эксклюзивным вещателем ФНЛ. Контракт начнет действовать со следующего сезона. Он рассчитан на три года. Игры ФНЛ будут транслировать на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

Асхабадзе поблагодарил Российский футбольный союз за помощь при переговорах по контракту. Также он рассказал о преимуществах, которые получат клубы ФНЛ после заключения соглашения.

"Мы благодарны лиге и РФС, который оказал содействие при переговорах и делает очень много сейчас для развития лиги и клубов, которые в ней представлены. Подписание контракта с "Матчем" - яркий тому пример.

Клубы смогут расширить свою аудиторию, получат новые возможности для интеграции с партнерами, смогут расширить пул спонсоров, что при грамотном подходе сможет помочь командам быть более стабильными в финансовом плане и привлекать новые инвестиции", - сказал Асхабадзе.

Источник: Sport24


Теги: Асхабадзе Факел Матч ТВ
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