Об этом пишет "Матч ТВ".
По информации источника, в Воронеж клуб заказал билеты для всей делегации на купейные места, а обратно их не хватило, поэтому футболисты поедут в плацкарте.
ФНЛ пока не озвучивала решения о том, где пройдет эта встреча, поскольку сертификат стадиона в Воронеже был приостановлен из-за плохого состояния поля. Игра должна состояться 2 апреля.
В турнирной таблице Футбольной национальной лиги "Кубань" идет на 16-м месте, набрав в 28 матчах 31 очко. "Факел" располагается на 2-й строчке, имея в своем активе 52 очка.
Отметим, что "Ростов" добирался на матч 22-го тура Российской Премьер-лиги против "Динамо" (1:1) на поезде из-за закрытого городского аэропорта.
"Лет 20 так не ездил. Предыгровая тренировка - вообще ужас, ноги никакие". Полоз - о 17-часовой поездке на поезде
Источник: "Кубань" поедет с гостевого матча против "Факела" в плацкартном вагоне
Игроки "Кубани" после матча 30-го тура ФНЛ против "Факела" поедут домой в плацкартном вагоне.
Фото: ФК "Кубань"