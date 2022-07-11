По информации источника, футболист уже больше недели находится в расположении башкирского клуба.
Защитник Александр Масалов - воспитанник киевского "Динамо". Последним клубом 25-летнего футболиста была черниговская "Десна". Летом этого года у него истек контракт с клубом, после чего защитник стал свободным агентом. Также Масалов защищал цвета "Колоса" и тираспольского "Динамо-Авто".
Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.
"Уфа" сезон-2022/23 проведет в Первой лиге. В стартовом туре башкирский клуб в гостях сыграет с "Кубанью".
Источник: Metaratings
СМИ: воспитанник киевского "Динамо" находится на просмотре в "Уфе"
Украинский защитник Александр Масалов находится на просмотре в "Уфе".
Фото: ФК "Десна"