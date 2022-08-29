Ранее появилась информация, что у Дзагоева есть несколько вариантов продолжения карьеры, но в данный момент наиболее вероятным сценарием является подписание контракта с "Рубином".
"Дзагоев в Рубине? Ничего не знаю об этом. Слухи", - цитирует Яровинского РБ Спорт.
Напомним, Дзагоев в мае расторг по обоюдному согласию контракт с ЦСКА. С тех пор экс-полузащитник сборной России находится в статусе свободного агента. В СМИ сообщалось, что в числе претендентов на футболиста находятся "Ахмат", "Алания" и "Урал". Кроме того, услуги Алана предлагались нескольким турецким клубам.
В "Рубине" отреагировали на слухи о переходе Дзагоева
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский прокомментировал информацию СМИ о переходе полузащитника Алана Дзагоева в казанский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА