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Агент Ломовицкого: "Рубин" так ничего мне и не выплатил. Им грозит снятие очков

Дмитрий Агеев, агент полузащитника Александра Ломовицкого рассказал о долгах "Рубина" за переход футболиста из "Спартака".
Фото: ФК "Рубин"
Зимой 2022 года Ломовицкий перешел в казанский клуб. Портал Transfermarkt сообщает, что сумма трансфера составила 1,5 млн евро. Летом этого года Ломовицкий был арендован "Химками" до конца сезона.

За задолженность перед агентом РФС запретил "Рубину" регистрировать новых игроков.

"Рубин" так ничего мне и не выплатил. Они решили спрятаться от меня. Не хочу забегать раньше времени, но если ситуации будет продолжаться и дальше, то по регламенту казанскому клубу грозит снятие очков за неисполнение решения палаты", - цитирует агента Sport24.

В составе "Рубина" Ломовицкий провел 13 матчей, в которых забил 1 гол. Контракт Александра с казанцами рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок провел за "Химки" 14 матчей, на его счету 1 гол 2 результативные передачи.

По итогам прошлого сезона "Рубин" вылетел из РПЛ в Первую лигу.


Рубин Ломовицкий
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