"Приятно одержать победу над таким соперником. Не будем придавать слишком большого значения результату, потому что это игра на сборах, но в любом случае все стремятся к победе, хотят выигрывать. Думаю, мы неплохо подготовились к весенней части чемпионата. Остаётся ещё немного времени, чтобы улучшить определённые моменты и подойти в оптимальной форме к первой официальной игре. Все понимают, чего от нас ждут в весенней части первенства. Думаю, мы неплохо поработали на сборах. Теперь нужно сделать так, чтобы это воплотилось в результат", - цитирует Апшацева "Чемпионат".
21-летний центральный полузащитник Марат Апшацев перешел в "Рубин" в январе 2022 года. Игрок подписал контракт с казанским клубом на четыре с половиной года. В этом сезоне футболист принял участие в 12 матчах за команду во всех соревнованиях и отметился одной голевой передачей. По итогам осенней части текущего розыгрыша Первой лиги "Рубин" занимает третье место в турнирной таблице. В их активе на данный момент 37 набранных очков. Таким образом коллектив из Казани отстает от идущей на второй строчке владикавказской "Алании" всего на 1 балл, а от лидирующей в чемпионате "Балтики" на 4 очка.
Полузащитник "Рубина" Апшацев: приятно победить ЦСКА. Мы неплохо готовы к возобновлению чемпионата
Хавбек казанского "Рубина" Марат Апшацев прокомментировал победу его клуба над столичным ЦСКА (2:0) в товарищеской встрече.
Фото: РПЛ