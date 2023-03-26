- Очень тяжелый матч. Самое главное, что мы выиграли и набрали три очка. В этом матче нужно было обязательно побеждать. Первый тайм получился лучше, после перерыва пришлось сложнее, пропустили необязательный гол, но здорово, что смогли проявить характер и добиться желаемого результата. До конца чемпионата остается 10 туров, поэтому вся борьба за места в турнирной таблице еще впереди.
Сегодня, 26 марта, в рамках 24-го тура Первой лиги тульский "Арсенал" принимал на своем поле "Уфу". Матч закончился победой хозяев 2:1. За "Арсенал" забитыми мячами отметились Евгений Луценко и Сергей Ткачев. За уфимцев отличился Илья Молтенинов. Отметим, что по ходу поединка было показано семь желтых карточек. Таким образов "Арсенал" занимает на данный момент 5 место в турнирной таблице первенства и на 5 очков отстает от зоны стыковых матчей. "Уфа" расположилась на 16 строчке, в зоне вылета.
Источник: "СЭ"
Президент "Арсенала" Аджоев: еще есть 10 туров. Вся борьба за места в турнирной таблице впереди
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев подвел итоги матча 24-го тура Первой лиги с "Уфой" (2:1).
Фото: РИА Новости