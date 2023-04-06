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Павел Стипиди: "Акрон" с Калешиным может выйти в РПЛ на следующий год

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Известный футбольный селекционер Павел Стипиди поделился своими соображениями по поводу успехов "Акрона" в этом сезоне.
Фото: ФК "Акрон"
- Наконец-то пригласили правильного тренера. Я думаю, на сегодняшний день Евгений Калешин продуктивный молодой тренер[...]. Я читал, руководители «Акрона» высказывались о том, что на следующий год перед командой будет стоять задача выйти в Премьер-лигу. Не удивлюсь, если будет действительно так. И они могут решить эту задачу с Калешиным [...]. До Калешина «Акрон» болтался где-то внизу таблицы, когда тренером был иностранец. И спортивным директором был иностранец. А сегодня они выровнялись, - приводит мнение Стипиди "Евро-Футбол.Ру"

Российский специалист Евгений Калешин был утвержден наставником "Акрона" в сентябре 2022 года. С того момента специалист провел у руля тольяттинской команды 23 поединка, в которых одержал 12 побед. Также на счету Евгения 10 ничьих и 1 поражение. В текущем розыгрыше Первой лиги тольяттинцы идут на 11 месте после 25 туров, имея в своем активе 33 очка. Отставание от "Алании", которая располагается в зоне стыков за право участия в РПЛ, насчитывает 8 баллов. "Акрон" является главной сенсацией нынешнего Кубка России. Дружина Калешина попала четверку сильнейших команд нижней сетки турнира, где сыграет с действующим победителем турнира Спартаком. На пути к этому достижению клуб из Тольятти выбил из турнира 3 московских клуба. Сначала было обыграно "Торпедо" (2:0), а затем в серии 11-метровых "Акрон" оказался сильнее "Локомотива" и "Динамо".


Акрон Калешин
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