- Не хочется совершенно комментировать итог матча. Хочется итог сезона. Я поздравляю ребят с решением этой задачи. Они большие молодцы. Знали, сколько терпел и мучился город с решением этой задачи. Они большие молодцы. Я еще раз их поздравляю. Отдельная благодарность губернатору, председателю совета директоров. В этой лиге волчьи законы - большое спасибо за поддержку, помощь, которую они оказали. Благодарю весь менеджмент - они внесли вклад в наше общее дело, - передает слова Игнашевича "Чемпионат".
Матч 32 тура Первой лиги "Балтика" - "Рубин" завершился победой гостей со счетом 1:0, единственный гол в добавленное к первому тайму время забил полузащитник казанцев Марат Апшацев. Этот успех вывел клуб из Казани на первое место в турнирной таблице с 65 очками в 32 матчах, калининградцы с 64 очками занимают второе место. Оба клуба гарантировали себе финиш в топ-2 и прямой выход в Российскую премьер-лигу по итогам сезона.
В предыдущий раз "Балтика" играла в высшем дивизионе российского футбола 25 лет назад - в сезоне-1998, "Рубин" - в прошлом сезоне-2021/2022. Оба клуба свои домашние матчи проводят на стадионах, построенных к проведению Чемпионата мира-2018 в России. Игра 32 тура Первой лиги "Балтика" - "Рубин" (0:1) собрала аудиторию в 32 682 зрителя.
Игнашевич - о выходе "Балтики" из Первой лиги: поздравляю ребят с решением этой задачи. В этой лиге волчьи законы
Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич после домашнего поражения от "Рубина" (0:1) в матче 32 тура Первой лиги прокомментировал итоги сезона для калининградцев.
Фото: ФК "Балтика"