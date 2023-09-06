– Мы действительно сегодня подписали контракт с Кутеповым. Детали контракта сообщать не буду, это конфиденциальная информация, – цитирует Шиленкова "СЭ".
30-летний защитник перешел в "Велес" на правах свободного агента. Минувшим летом у Кутепова истек трудовой договор с "Торпедо", стороны не стали продлевать сотрудничество. В прошлом чемпионате России футболист принял участие в 14 матчах в составе "автозаводцев". В послужном списке Ильи выступления за московский "Спартак" и 13 игр в майке национальной сборной России.
Ранее Sport24 сообщил, что зарплата Кутепова в "Велесе" может составить порядка 300 тысяч рублей в месяц. Его оклад в "Спартаке" был приблизительно 2,3 млн евро за сезон.
Президент "Велеса" подтвердил подписание контракта с экс-защитником "Спартака" Кутеповым
Президент "Велеса" Евгений Шиленков подтвердил, что московский клуб группы "Золото" Второй лиги подписал контракт с экс-защитником "Спартака" и "Торпедо" Ильей Кутеповым.
Фото: ФК "Торпедо"