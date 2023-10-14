– Меня не приглашают в команды-лидеры. Только туда, где есть проблемы. Хотелось бы, конечно, поработать там, где нужно решать другие задачи, — передает слова Евсеева "РБ Спорт".
47-летний Вадим Евсеев с сентября текущего года является главным тренером краснодарской "Кубани". Его действующий трудовой договор с южанами рассчитан до июня 2024 года. В настоящее время "Кубань" имеет на своем счету 12 баллов и занимает 17 место в турнирной таблице Первой лиги.
Евсеев: меня не приглашают в команды-лидеры, но хотелось бы там поработать
Главный тренер краснодарской "Кубани" Вадим Евсеев высказался о том, что его не зовут к себе работать топ-клубы.
Фото: РИА Новости