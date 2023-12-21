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В "Химках" назвали причину задолженности перед агентами

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Генеральный директор подмосковных "Химок" Николай Оленев прокомментировал запрет, наложенный на клуб палатой РФС, на регистрацию новичков.
Фото: ФК "Химки"
- К сожалению, наш банк попал под санкции, поэтому не удалось своевременно оплатить долги, но мы делаем все возможное, чтобы выйти из этой ситуации. Наш селекционный департамент находится в плотном взаимодействии с агентами. Думаю, что в ближайшее время все разрешится в лучшую сторону.

Напомним, ранее сегодня, 21 декабря, стало известно о решении Палаты Российского футбольного союза по разрешению споров наложить на "Химки" запрет на регистрацию новых футболистов.

Подмосковный коллектив завершил осеннюю часть чемпионата России на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги. В активе "красно-черных" 36 набранных очков в 20 прошедших турах, что лишь на один балл меньше, чем у лидирующего махачкалинского "Динамо". Команды вернутся после зимней паузы 3 марта, когда состоится 21-й тур первенства страны.

Источник: "СЭ"

Химки
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