- К сожалению, наш банк попал под санкции, поэтому не удалось своевременно оплатить долги, но мы делаем все возможное, чтобы выйти из этой ситуации. Наш селекционный департамент находится в плотном взаимодействии с агентами. Думаю, что в ближайшее время все разрешится в лучшую сторону.
Напомним, ранее сегодня, 21 декабря, стало известно о решении Палаты Российского футбольного союза по разрешению споров наложить на "Химки" запрет на регистрацию новых футболистов.
Подмосковный коллектив завершил осеннюю часть чемпионата России на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги. В активе "красно-черных" 36 набранных очков в 20 прошедших турах, что лишь на один балл меньше, чем у лидирующего махачкалинского "Динамо". Команды вернутся после зимней паузы 3 марта, когда состоится 21-й тур первенства страны.
Источник: "СЭ"
В "Химках" назвали причину задолженности перед агентами
Генеральный директор подмосковных "Химок" Николай Оленев прокомментировал запрет, наложенный на клуб палатой РФС, на регистрацию новичков.
Фото: ФК "Химки"