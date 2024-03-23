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Газизов: поддерживаем решение о переносе матчей Первой и Второй лиг. Было бы неправильно играть в такой ситуации

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Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал решение ФНЛ о переносе всех матчей 24 тура Первой лиги.
Фото: ФК "Уфа"
- Да, всё верно. Матчи перенесены. Первая и Вторая лиги играть не будут. Поддерживаем данное решение. Было бы неправильно играть в такой ситуации, - передаёт слова Газизова "РБ Спорт".

Ранее стало официально известно о переносе всех матчей 24 тура Первой лиги и матчей Второй лиги, которые должны были пройти в текущие выходные, на резервные даты. После теракта 22 марта в примыкающем к Москве "Крокус Сити Холле" мэр столицы Сергей Собянин и губернаторы большинства российских регионов приняли решение об отмене всех культурно-массовых и спортивных мероприятий 23-24 марта.

ФНЛ Динамо Мх Шамиль Газизов
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