- Расстались по обоюдному согласию с "Краснодаром?2". Есть и семейные обстоятельства, и есть вещи, которые бы мне не хотелось объяснять. Но мы точно расстаёмся с клубом в очень хороших отношениях. Я готов всегда вернуться в этот клуб и быть ему полезным, потому что очень уважаю Галицкого и ту работу, которую "Краснодар" проделывает для российского футбола. На данном этапе клуб дал и может дать мне больше, нежели я ему. Поэтому очень благодарен "Краснодару", что мне пошли навстречу и поняли меня, - передаёт слова Писарева Matchtv.ru.
26 апреля официальный сайт "Краснодара" объявил о расставании с 55-летним главным тренером второй команды чёрно-зелёных Николаем Писаревым. Помощник наставника сборной России возглавлял "Краснодар-2" с августа 2023 года, под его руководством "быки" стали победителями осеннего сезона-2023 в группе "Золото" дивизиона А Второй лиги и гарантировали себе участие в стыковых матчах за выход в Первую лигу по завершении весеннего сезона-2024.
В двух последних матчах весеннего сезона "Краснодар-2" потерпел поражения со счётом 1:2 от "Уфы" в гостях и "Мурома" на своём поле, после чего занимает пятое место в таблице с 12 очками в 9 матчах.
Писарев - об уходе из "Краснодара-2": есть и семейные обстоятельства, и вещи, которые мне не хотелось бы объяснять
Тренер сборной России Николая Писарев прокомментировал свой уход с поста главного тренера "Краснодара-2".
Фото: ФК "Краснодар"