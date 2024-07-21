"Я сейчас жду, как клубы между собой договорятся. Всем понятно, что из "Севильи" есть интерес. Но я пока ни с кем не договорился. Чемпионат Испании - один из лучших в мире, мне интересно будет там играть", - цитирует Дркушича Metaratings.
В завершившемся сезоне Ваня Дркушич провёл за "Сочи" во всех турнирах 24 матча и отметился двумя забитыми мячами. Центральный защитник выступал за сборную Словении на чемпионате Европы и провёл без замен все четыре встречи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.
По итогам сезона-2023/2024 команда Роберто Морено заняла последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетела в Первую лигу.
Дркушич - об интересе "Севильи": чемпионат Испании - один из лучших в мире, мне интересно будет там играть
Защитник "Сочи" Ваня Дркушич высказался об интересе испанской "Севильи" к своей персоне.
Фото: ФК "Сочи"