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Дркушич - об интересе "Севильи": чемпионат Испании - один из лучших в мире, мне интересно будет там играть

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Защитник "Сочи" Ваня Дркушич высказался об интересе испанской "Севильи" к своей персоне.
Фото: ФК "Сочи"
"Я сейчас жду, как клубы между собой договорятся. Всем понятно, что из "Севильи" есть интерес. Но я пока ни с кем не договорился. Чемпионат Испании - один из лучших в мире, мне интересно будет там играть", - цитирует Дркушича Metaratings.

В завершившемся сезоне Ваня Дркушич провёл за "Сочи" во всех турнирах 24 матча и отметился двумя забитыми мячами. Центральный защитник выступал за сборную Словении на чемпионате Европы и провёл без замен все четыре встречи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.

По итогам сезона-2023/2024 команда Роберто Морено заняла последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетела в Первую лигу.

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