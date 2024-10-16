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Тренер "Торпедо" Кирильчик - о 0:4 от "Балтики": нам не хватало Кононова

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Тренер "Торпедо" Павел Кирильчик признался, что команде не хватало главного тренера Олега Кононова в матче Кубка России с "Балтикой" (0:4).
Фото: ФК "Торпедо"
- Что сказал Кононов в перерыве? Кононов давал советы. Я сказал, что он наш главнокомандующий. Его не хватало. В перерыве мы созвонились, внесли корректировки. Сверху виднее, на что обратить внимание. Мы планировали определенные замены. С ним была связь.

В среду, 16 октября, состоялся матч в рамках 1/16 финала Пути регионов Кубка России между московским "Торпедо" и калининградской "Балтикой". Игра завершилась со счетом 0:4 в пользу балтийцев.

Напомним, главный тренер "автозаводцев" Олег Кононов получил красную карточку в прошлой встрече Кубка. Специалист был дисквалифицирован по решению КДК РФС на три матча, из которых два - условно.

Источник: "Матч ТВ"

Торпедо Олег Кононов Балтика Кубок России
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